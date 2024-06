Mimoso do Sul: Casagrande anuncia “novidades” para reconstrução

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciará, nesta terça-feira (4), importantes obras para a reconstrução de Mimoso do Sul.

Em agenda no município, o chefe do Poder Executivo participa da solenidade de assinatura de ordem de serviço, de convênio e repasses.

LEIA TAMBÉM: Joel Krüger é eleito presidente da Mútua para o mandato 2024-2027

Além de anúncio de repasses para a Defesa Civil, o governador Renato Casagrande também fará assinatura de convênio para revitalização urbanística da Praça José Coimbra Resende, na sede do município; assinatura da Ordem de Serviço para reforma e ampliação do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Antônio Acha.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.