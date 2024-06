‘Mochila Viajante’ incentiva o hábito da leitura entre alunos em Iúna

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Santíssima Trindade, localizada no município de Iúna, no Caparaó, deu início, nessa segunda-feira (17), ao projeto “Mochila Viajante”.

Os objetivos da ação são incentivar nos estudantes o hábito da leitura e também dar a oportunidade de acesso àqueles que não têm condições de comprar livros literários, além de reunir a família diante de uma boa leitura.

Idealizado pela coordenadora pedagógica Joelma de Fátima Capacia e pelas professoras de Língua Portuguesa Denise dos Santos Pereira Pires e Tatiana Bragança, o projeto conta com uma mochila portando dois livros de literatura, um caderno personalizado para registro, estojo com lápis de cor e de escrever, borracha e apontador, que “viajará” toda semana para a casa de um estudante que escolherá um dos dois livros para ler e analisar.

O estudante terá a oportunidade de ler, juntamente com a família, o livro escolhido, fazer a ilustração do conteúdo da obra e, após o prazo estipulado, a mochila será usada por outro aluno que fará o mesmo percurso. A ideia da ação é reforçar como o hábito da leitura é uma prática fundamental para o desenvolvimento da escrita, da fala e da interpretação.

Fonte: Sedu

