Motociclista sofre ferimentos após atingir vaca em rodovia de Cachoeiro

Um motociclista sofreu fraturas no corpo após atingir uma vaca na Rodovia ES 482, entre o distrito de Soturno e a fábrica de cimento, na altura da localidade de Monte Líbano. O ocidente ocorreu por volta das 4h desta terça-feira (18).

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima contou que conduzia sua moto, de cor vermelha, no sentido Soturno x fábrica de cimento, quando acabou atingido uma vaca que estava na pista. Com o impacto da batida, o motociclista caiu na faixa contrária da via.

A Polícia Militar esteve no local, mas não localizou a vaca que teria sido atingida pelo motociclista. O homem, morador de Rio Novo do Sul, foi socorrido pelo Samu para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o Samu, ele sofreu fratura no braço e ossos da face. A vítima não conseguiu precisar muitos detalhes do acidente, pois estava debilitada por conta do choque. O estado de saúde do paciente não foi informado pela Santa Casa.