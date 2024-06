Motorista fica ferido após acidente em Cachoeiro

O motorista de uma caminhonete Fiat Strada ficou ferido após se envolver em uma batida com um caminhão na ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última sexta-feira (14).

A Polícia Militar informou que não foi possível ouvir o relato da vítima. Em conversa com o motorista do caminhão, ele contou que seguia sentido Cachoeiro à Soturno, quando, ao realizar uma conversão para acessar a ES 486, um carro Fiat Strada, que seguia sentido contrário, bateu frontalmente.

Com a força do impacto da batida, o motorista da Strada ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município. O estado de saúde do paciente não foi informado.