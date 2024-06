Motorista morre em acidente grave com caminhão na ES 164, em Cachoeiro

Um homem, identificado como Paulo Roberto Barbosa da Silva, de 67 anos, morreu após sofrer um acidente na Rodovia ES 164, em trecho conhecido como “Curva da Morte”, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última segunda-feira (3).

Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão Mercedez Benz, de cor vermelha, seguia sentido Vargem Alta a Cachoeiro de Itapemirim, bateu em uma árvore às margens da rodovia.

Após a colisão, a carroceria do caminhão se desprendeu da cabine e se arrastou por alguns metros na via, onde permaneceu transversalmente interditando totalmente a rodovia. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local e constatou a morte do motorista.

Sendo assim, a perícia da Polícia Civil foi acionada e encaminhou o corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A remoção do caminhão ficou sob a responsabilidade dos familiares que acionaram o serviço de guincho da seguradora do veículo.