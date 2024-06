Motorista perde controle da direção e bate em poste em Cachoeiro

Um poste ficou danificado após um motorista perder o controle da direção e bater o veículo contra a pilastra no centro de Cachoeiro de Itapemirim, na noite do último sábado (1º).

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor informou aos militares que estava passando na rua 25 de Março, em frente à Praça Jerônimo Monteiro, quando perdeu o controle da direção e bateu contra o poste.

Além disso, ele informou que uma mulher, que estava no banco do carona do veículo, foi socorrida por populares ao hospital de Cachoeiro, porém, a paciente não foi localizada pela Polícia Militar. Portanto, não tivemos acesso ao estado de saúde da paciente.

Na força do impacto da batida, a frente do veículo ficou bastante destruída. O motorista não ficou ferido. Ele fez o teste do bafômetro e deu negativo para o consumo de bebida alcóolica. Sendo assim, o veículo foi liberado para o condutor.

Leia também: Engavetamento envolve dois ônibus e veículo em Cachoeiro

Sobre o poste danificado, a EDP informou, por meio de nota, que foi acionada na madrugada do último domingo (2) para atender a uma ocorrência após um veículo colidir contra um poste na rua 25 de Março, em frente à Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim. “Uma equipe da concessionária esteve no local, realizou a substituição do poste e normalizou o fornecimento de energia no mesmo dia”, conclui a nota.