Maior evento de sustentabilidade do país começa segunda (24) no ES

A partir da próxima segunda-feira (24) até a sexta-feira (28), os olhos do Brasil estarão voltados ao Espírito Santo, que será palco da maior conferência sobre sustentabilidade e ESG do país. O “Sustentabilidade Brasil”, evento 100% gratuito, no Pavilhão de Carapina, é o primeiro encontro nacional após os estragos das chuvas em março no ES e a tragédia do Rio Grande do Sul, o que torna a conferência ainda mais essencial.

O evento, que vai ser aberto ao público geral de segunda a quinta-feira (24 a 27), vai reunir lideranças, autoridades, estudantes, professores, especialistas e curiosos sobre o tema. Entre os assuntos que serão abordados estão: mudanças climáticas, economia verde, transição energética, mercado de carbono, agronegócio sustentável e ecoansiedade.

Serão mais de 120 painelistas e palestrantes, e a programação é organizada em trilhas de discussão, permitindo que cada segmento do público possa escolher a melhor jornada para participação. São elas: “Trilha Do Rio a Belém – Conexão ES”, “Trilha Negócios”, “Trilha Transição Energética e Cidades Sustentáveis” e “Trilha Agro”. O credenciamento para o evento é pelo site https://sustentabilidadebrasil.com/evento/

“A nossa expectativa é muito grande, em função do que nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo. Há uma necessidade imediata de mudança de hábitos da sociedade, e isso envolve, entre outras questões, planejamento para um desenvolvimento sustentável e uma mudança de cultura. Os debates têm por objetivo não só conscientizar os participantes do evento, mas também produzir conteúdo para documentos que sirvam de base para o planejamento de municípios e de estados”, destaca o presidente do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, Paulo Renato Fonseca Júnior.

“A programação técnica do Sustentabilidade Brasil foi toda pensada em jornadas, em quatros dias de conteúdo. Os assuntos vão desde mudanças climáticas ao impacto delas nos direitos humanos. Além das jornadas por dia, teremos as jornadas por interesse de público”, explica a líder de curadoria do Sustentabilidade Brasil, Dani Klein.

O Sustentabilidade Brasil é realizado pelo Consórcio Brasil Verde. A correalização é do Convention e do Sindprom-ES. Os patrocinadores são: Vale, Cesan, Marca Ambiental, Suzano, Banestes, Caixa, Governo Federal e ArcelorMittal.

Confira a programação:

24/06 – SEGUNDA-FEIRA

13:15 – 14:00 – Abertura para credenciamento

13:15 – 17:45 – Treinamento MiniCOP (atração fechada a convidados)

14:00 – 15:15 – Abertura Oficial

15:15 – 16:15 – Palestra Magna: “Direitos Humanos e Sustentabilidade: Construindo Sociedades Justas e Resilientes” com Champa Patel, Diretora Executiva para Governos e Políticas, responsável pela liderança na estratégia, desenvolvimento e crescimento do Climate Group.

16:15 – 17:15 – Palestra Magna: Marcelo Thomé, Presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Coemas) da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

17:15 – Atração cultural gastronômica com indígenas da Aldeia Pau Brasil

25/06 – TERÇA-FEIRA

09:15 – 09:30 – Abertura

09:15 – 17:45 – MiniCOP (apenas para convidados)

09:30 – 10:45 – Palestra Magna: Marina Silva – Ministério do Meio Ambiente.

09:00 – 12:00 – Treinamento Iema – MTR (apenas para convidados)

16:15 – 17:45 – Evento da Comissão Especial de ESG da OAB-ES

13:30 – 14:00 – Palestra “Crise? Precisamos ter uma D.R. Com o planeta.” com Flávia Marchezine, advogada e consultora. Coautora dos Livros “ESG: O Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholder: A Tríade Regenerativa do Futuro Global” (RT). Professora da FDV e PUC/MG.

Trilha: Do Rio a Belém – Conexão ES

10:45 – 12:15 – Palestra: “Urbanismo e o Futuro das Cidades: Planejamento Inteligente e Impactos Socioambientais”, com Professora Cristina Engel (UFES)

14:00 – 15:00 – Palestra: “Restauração florestal: A solução dos povos originários para as Mudanças Climáticas” com Bárbara Tupiniquim (Instituição Tupiniquim Guarani – ITG)

16:30 – 17:30 – Palestra: O Desafio da Soberania Alimentar frente às Mudanças Climáticas. CONVIDADO: Leosmar Terena, Coordenador-Geral de Promoção do Bem Viver Indígena do Ministério Dos Povos Indigenas (MPI)

Trilha: Negócios

11:00 – 12:15 PAINEL: Mercado de Carbono

MEDIADOR: Dr. William Wills, consultor sênior no Centro Clima da COPPE/UFRJ e também ocupa o cargo de diretor no Centro Brasileiro do Clima

Como as Comunidades Tradicionais podem se preparar – Jessica Wandscheer, Analista Sênior de Desenvolvimento & Engajamento da Rare Brasil

Rumo a Economia de Baixo Carbono – com Davi Bomtempo, Superintendente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da CNI

13:30 – 14:30 PALESTRA: “Sustentabilidade para pequenas e médias empresas – cenários e possibilidades” com Helen Camargo de Almeida, Gerente de Negócios Sustentáveis do Sebrae/MT

14:15 – 15:30 PALESTRA: “Retorno financeiro do ESG” com André H. Paris, professor, palestrante e sócio da Fakos

15:45 – 16:30 PALESTRA: “Gestão de riscos” com Rochana Grossi Freire, Conselheira Fiscal da Eletrobras

16:45 – 17:45 PALESTRA “Inovação Tecnológica e Governança Ambiental” com Patricia Ellen da Silva, Ex-Secretária Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Paulo, CEO Systemiq LatAm e sócia Aya Earth Partners.

Trilha: Agro

13:00 – 14:15 PALESTRA: “Posicionamento do setor agro na COP” com Nelson Ananias Filho, coordenador de Sustentabilidade da Confederação Da Agricultura e Pecuária Do Brasil – CNA

14:30 – 15:45 PAINEL: Como a cafeicultura pode ser protagonista na sustentabilidade da agricultura capixaba.

MEDIADOR: Lucio De Muner, gerente de Cafeicultura da Seag

Fabiano Tristão, Coordenador de Cafeicultura do Incaper – Projeto de cafeicultura sustentável no ES –

Alessandro Rodrigues, Gerente de Projetos e Serviços na área de ESG – Balanço de carbono na cafeicultura

16:15 – 17:15 PAINEL: Rastreabilidade na CEASA-ES

Marcos Magalhães, presidente da Comissão de Rastreabilidade da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES),

Rodolfo Fernandes do Carmo, Diretor da Ceasa;

Sandra Lengrube, Promotora de Justiça/MP-ES e Pres. do Fórum Espírito-Santense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos (FESCIAT)

Trilha: Transição Energética e Cidades Sustentáveis

13:30 – 15:00 PAINEL: TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

MEDIADOR: Jorge Pinheiro Machado Diretor para a América Latina do R20 – Regions of Climate Action

José Ribamar, presidente do Conselho De Química Federal – A pauta do Hidrogênio Verde

Representante do BNDES

15:15 – 16:00 PALESTRA: “Cidades na trilha da sustentabilidade: para qual rumo estamos seguindo?” com Alexandre Iunes, Presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB-ES

16:00 – 16:30 CASE DA CESAN: “A importância da qualidade dos mananciais para o abastecimento público de água: os investimentos para tratamento de água na Grande Vitória” com Kátia Muniz Côco, Diretora de Engenharia e Meio

Ambiente da CESAN

26/06 – QUARTA-FEIRA

09:00 – 12:00 TREINAMENTO IEMA – MTR [Apenas para convidados]

09:00 – 12:00 Encerramento da MINICOP

09:15 – 10:15 PALESTRA MAGNA: “Plano de descarbonização” com Felipe Rigoni, Secretário de Estado do Meio Ambiente do ES (SEAMA)

10:15 – 11:00 PALESTRA MAGNA: “Planos de Ação Climática: Estratégias de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas”, com Prof. Neyval Costa (UFES)

11:15 – 11:30 PALESTRA MAGNA: ” O Estado Atual das Mudanças Climáticas Globais” com Carlos Nobre, Ph.D. em Meteorologia pelo MIT, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP)

Trilha: Do Rio a Belém – Conexão ES

15:30 – 16:45 PAINEL Inovação e Soluções na Indústria Brasileira para Sustentabilidade em Recursos Hídricos:

MEDIADORA: Maria do Socorro Lima Castello Branco, Especialista em Políticas e Indústria na Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Luiz Cláudio Victor Rodrigues, Gerente da Unidade de Gerenciamento de Projetos – Painéis Fotovoltaicos: Energizando Estações de Tratamento de Esgoto – CESAN

Eduardo Pedroza, Gerente de Novos Negócios na GS INIMA Industrial – Água de Reúso de Vitória e o Papel de

Soluções Hídricas Sustentáveis na Indústria Brasileira

Lucilaine Medeiros, Diretora Presidente AEGEA/ES, executiva para Assuntos de Regulação sobre Saneamento Básico – Sustentabilidade Hídrica – case: Água de Reúso PETROBRAS – AEGEA

Trilha: Negócios

13:30 – 14:45 PAINEL: Transição Energética e Sustentabilidade na Indústria.

MEDIADORA: Cíntia Dias, Membro do Comitê Qualificado de Conteúdo (CQC) de ESG do IBEF Espírito Santo

Fabio Campanholo, Gerente do Negócio de Energia da SUZANO

Rodrigo Araújo, Gerente Geral de Projetos de Descarbonização e Eficiência Energética da Vale

Alex Matilha, Gerente Geral de Inovação e Estratégia Industrial da ArcellorMittal

14:30 – 15:15 PALESTRA: “Logística Reversa” com Jessica Doumit – Diretora Presidente – Instituto Giro

15:00 – 16:15 PAINEL Meet the Makers: Soluções para o Clima

MEDIADORA: Licia Mesquita, Diretora Geral e Co-Fundadora do Impact Hub Vitória.

Amanda Albano (Bloom Ocean)

Guilherme Barbosa (Eco55)

João Vitor (Endelevo)

15:30 – 16:30 PALESTRA: Evolução das ações de sustentabilidade nos órgãos ambientais e novas perspectivas para o Brasil e Espírito Santo – Luciano Bazoni Júnior, Analista Ambiental do IBAMA

Trilha Agro

14:30 – 15:45 PAINEL: Desafios na pecuária frente às mudanças climáticas

Felipe Barbosa Martins, Coordenador de Pecuária da Seag

André Guarçoni, pesquisador do Incaper – Estratégias para recuperação de pastagens degradadas.

16:00 – 17:00 PAINEL: Programa de regularização ambiental

MEDIADOR: Pedro Carvalho, gerente de Integração e Acompanhamento de Projetos do Incaper

Murilo Pedroni – Coordenador Técnico do SENAR

Eduardo Chagas – Diretor Técnico do IDAF

Trilha: Transição Energética e Cidades Sustentáveis

13:15 – 14:45 PAINEL: O Potencial da Energia Eólica Offshore no Espírito Santo.

MEDIADORA: Fabiana Cruz, subsecretária de Estado de Meio Ambiente (SEAMA) e Coordenadora-Geral do Projeto Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro no ES.

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira, presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) – Roadmap Eólica Offshore

Brasil: Perspectivas e Caminhos para a energia eólica marinha.

Raniere Rodrigues Melo de Lima, coordenador técnico de projetos de P&D do ISI-ER, IST SENAI-RN – Mapa da energia Eólica Onshore e Offshore no ES.

PITCH DE INVESTIDORES: Potencial e vantagens de investimento no ES para energía eólica offshore e sinergia cadeia petróleo e eólica offshore – Shell, Equinor e Petrobras

27/06 – SEXTA-FEIRA

Trilha: Do Rio a Belém – Conexão ES

09h30 – 10h45 PALESTRA MAGNA A Biodiversidade e o papel nas mudanças climáticas e no direito humano ao meio ambiente saudável. Mauren Lazzaretti, presidente da Abema e Secretária do MT

11h15 – 12h15 PALESTRA Governança Ambiental e Desenvolvimento Local Sustentável: O Papel Transformador dos Municípios. Mario Mantovani, presidente da ONG SOS Mata Atlântica

13h15- 14h30 PAINEL Engajamento da Sociedade Civil e Governança Climática

MEDIADORA: Quenia Lyrio, Diretora de Divulgação Científica na Ambiafro

Josy Santos, líder do Instituto Cória

Sueli Tonini, Gestora Ambiental

Andrea Carvalho, especialista em Direito Ambiental, Presidente da Câmara Técnica Recursal de Assuntos Jurídicos do Consema – Ecoansiedade

13h45 – 14h15 PALESTRA Agenda 2030 e os desafios da Territorialização. Fernando Assanti, Presidente do Instituto Selo Social

15h00- 16h15 PAINEL Diversidade e inclusão – os grupos vulneráveis e as mudanças climáticas.

MEDIADORA: Luana Loriano, head de Educação do Instituto das Pretas

Antônio Sami Brito, psicólogo e especialista em Diversidade, Equidade e Inclusão. Com atuação no mercado há mais de 10 anos.

Alba Valério, historiadora, advogada, atua com Diversidade, Equidade e Inclusão.

Mariana Covre, advogada e professora em ESG regulatório em São Paulo/SP e Brasília/DF

16h15 – 17h15 PALESTRA Racismo Ambiental e Direitos Humanos Pedro Ronchi, Coordenador de Geoprocessamento, Inovação Tecnológica e Informações Ambientais no IEMA

Trilha Negócios

11h00 – 12h15 PAINEL A bioeconomia impulsionando o desenvolvimento social sustentável

MEDIADORA: Tamires Cruz dos Santos, Bióloga, Doutora em Genética e Melhoramento de Plantas

Luiz Carlos Lessa, CEO do Banco da Amazônia

Hamilton Lacerda, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar/RJ)

Maria Tereza Umbelino, CEO e Fundadora do ecossistema BMV Global

11h00 – 11h45 PALESTRA Da materialidade à construção de relevância: O S no comando da jornada ESG do futuro. Priscila Gama, presidente do Instituto das Pretas

14h30 – 15h15 PALESTRA Como as iniciativas do Instituto Galo ajudaram o time a potencializar a marca. Fernando Monfardini, autor do Livro Compliance no Futebol, Especialista em GRC, ESG e Proteção de Dados. Consultor.

15h30- 16h45 PAINEL Finanças Sustentáveis

MEDIADORA: Eizen Wanderley, subsecretária de Estado de Fomento de Negócios Sustentáveis e Investimentos de Impacto da Seama

Gabriela Vichi de Almeida, diretora operacional do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)

Daniella Lanna, coordenadora de inovação do Banestes

Silvia Guidolin, economista do BNDES

Trilha: Agro

09h15- 12h00 MESA REDONDA : Juventude Rural e Sustentabilidade

MEDIADOR: Vinicius Soares, coordenador da Juventude Rural pela SEAG;

MEDIADORA: Vera Martins, coordenador da Juventude Rural pelo INCAPER

13h15 – 17h15 WORKSHOP:: Prático Ambiental: Formação de profissionais autonomos para desenvolver sustentabilidade doméstica. Lumiar Ambiental

17h15 – 17h45 PALESTRA:: Reciclagem de Resíduos Orgânicos Ruston Gouvea, Diretor da Biolar Sustentável

Trilha: Transição Energética e Cidades Sustentáveis

09h15 – 10h30 PAINEL: Sustentabilidade e Economia Criativa nos territórios: a agenda Labconecta do HUB ES+

MEDIADOR: Leo Lopes, coordenador do Labconecta no HUB ES+

Conscientiza Piapitangui, Empreendedorismo de base comunitária e preservação do Vale das Cachoeiras, em Viana-ES

Ateliê Pandora da Luz (Upcycle)

14h15- 15h45 PAINEL: Cidades sustentáveis: resiliência, riscos e desastres

MEDIADORA – Ester Carro, Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Destaque FORBES Under 30(2023) na categoria design (arquitetura e urbanismo).

Armin Braun, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres – Estratégias para Redução de Riscos e Desastres

Aerton Paiva, fundador e presidente do Instituto Interelos especialista renomado e consultor de territorialidade– Resiliência Territorial em Acidentes

Hugo Ely Ramos, coordenador de Meteorologia no Incaper – Desafios na Previsão e Monitoramento de Eventos Meteorológicos Extremos no Brasil

16h00- 17h00 PARTE 2 PAINEL: Cidades sustentáveis: resiliência, riscos e desastres – Politica

MEDIADOR: Mário Louzada, Diretor Presidente do IEMA

Felipe Augusto Prefeito de São Sebastião (SP)

Peter Costa Prefeito de Mimoso do Sul (ES)

Luciano Pingo, Presidente da AMUNES e Prefeito de Ibatiba.