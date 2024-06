Mulher fica ferida após batida entre duas motos no centro de Cachoeiro

**Matéria atualizada

Uma mulher ficou ferida após uma batida entre duas motos na Rua Bernardo Horta, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (28).

De acordo com informações da Guarda Municipal, a colisão envolveu duas motos. Uma das motos envolvidas se evadiu do local. Um caminhão do Corpo de Bombeiros estava passando no local e prestou os primeiros socorros.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital Unimed do município. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima. Um homem, que estava na moto da vítima, sofreu arranhões na perna e no braço.