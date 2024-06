Homem é detido após agredir morador em situação de rua em Marataízes

Um homem, de 34 anos, foi detido após agredir um morador em situação de rua na Praia Central, em Marataízes. O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, o Ciodes (190) recebeu a informação de que um indivíduo estava portando uma faca e tentando desferir golpes em uma pessoa na orla de Marataízes, na região central.

Militares foram ao local e constataram que se tratava de uma briga entre dois moradores em situação de rua. O agressor, de 34 anos, acabou detido e foi conduzido para a Delegacia Regional de Itapemirim. A vítima ficou com ferimentos no corpo e foi socorrida ao hospital municipal.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 34 anos, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

