Mulheres recebem incentivos para alavancar pequenos negócios no ES

Um total de 700 mulheres empreendedoras dos municípios de São Mateus e Conceição da Barra, no Norte do Estado, foram contempladas com kits contendo itens para alavancar os pequenos negócios. A entrega aconteceu nos dias 15 e 16 de junho, nas dependências do Sindipetro, em São Mateus.

A iniciativa faz parte do projeto social Central da Valores, pertencente à CUFA/ES (Central Única das Favelas do Espírito Santo) em parceria com a Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto.

Dentre as beneficiadas, estão manicures e pedicures, designers de sobrancelhas, trancistas, confeiteiras, produtoras de sabão, entre outras empreendedoras. O projeto atende a mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica e tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo e a geração de renda.

“O foco são mulheres que já empreendem de alguma forma e buscam aumentar a sua renda. Para isso, as selecionadas recebem insumos produtivos dentro da sua área de atuação para que possam realizar o reinvestimento em seus negócios. Elas também se qualificam, através de uma plataforma de ensino virtual, com cursos gratuitos de empreendedorismo, gestão de redes sociais para negócios, liderança, precificação e outros conteúdos”, afirma o presidente da CUFA/ES, Gabriel Nadipeh.

A confeiteira Audacélia Martins, foi uma das beneficiadas com itens para produção de bolos. “Eu moro de aluguel em São Mateus e a minha renda vem da venda de bolos, mas nem sempre é possível comprar os materiais para a produção, então essa ajuda chegou em boa hora”, comemora. Outros municípios capixabas também vão receber a ação.

Central de Valores

Em funcionamento desde 2022, o projeto social Central da Valores já beneficiou mais de 2 mil mulheres capixabas que se encontravam em situação de vulnerabilidade social. Com apoio da Suzano, o programa já tem viabilidade para seguir as atividades até o final de 2025 e visa retirar 3.000 pessoas da pobreza até o fim de 2024.

Ao todo, o programa atua em três tipos de empreendimento: Culinária (pães, bolos, doces, salgados, etc), Beleza (manicure, pedicure, design de sobrancelhas, tranças etc.) e Produtos Ecológicos (sabão caseiro em pasta, barra e líquido, detergente, desinfetante, sabonete, cremes, etc). Atende nove municípios capixabas (Serra, Viana, Fundão, Linhares, São Mateus, Conceição da Barra, Pedro Canário, Santa Leopoldina e Cachoeiro de Itapemirim).

Uma das beneficiadas pelo programa é Luciene Ferreira, de 50 anos de idade e moradora de Jardim Carapina, em Serra. Ela explica as vantagens de fazer parte do projeto e já sonha em participar novamente.

Incentivo a pequenos negócios

“Sou empreendedora na área de alimentação, com bolos artísticos, doces, pães e tortas. Mas também atuo na área de limpeza e higiene, com sabão artesanal, sabão em pasta, sabão em barra e sabão líquido. O Central de Valores me ajudou muito! Eu entrei em 2023 e graças a ele eu consegui levantar minha carreira na questão do dinheiro. Se Deus quiser eu vou conseguir participar novamente neste ano, pois quero aprender mais. Hoje eu sei como postar as fotos dos meus produtos, sei como me expressar melhor e como organizar os meus gastos”, finalizou.

Entretanto, para André Becher, Coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano, o projeto auxilia no fortalecimento e crescimento de territórios vulneráveis economicamente.

“Em primeiro lugar eu destaco a importância da inclusão e do empoderamento feminino em todas as esferas da sociedade. Nós da Suzano temos um compromisso contínuo com o desenvolvimento social e sabemos do potencial que as mulheres têm para impulsionar o âmbito financeiro de alguma região. Investindo em mulheres empreendedoras não estamos apenas contribuindo para que alcancem independência financeira, mas também fortalecendo as comunidades do Espírito Santo, em conjunto com a CUFA/ES”, destacou.

O projeto Central de Valores pode ser acompanhado através do Instagram oficial @centraldevalores e pretende abrir novas inscrições no segundo semestre deste ano.