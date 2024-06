Município de Vitória lidera ranking de vacinação no Espírito Santo

Com 5.113 vacinas aplicadas, a capital lidera o ranking estadual de vacinação. A ação integrou a lista de serviços ofertados no Arraiá da Saúde, que foi realizado neste sábado (08).

O resultado foi divulgado no último relatório da plataforma Vacina e Confia. Com 5.113 doses aplicadas, Vitória ficou em 1º lugar no ranking, seguida da Serra, com 4.118, e Vila Velha, com 4.083.

Leia também: Festival de Inverno de Guaçuí: domingo será de samba e pagode com 3 atrações

Em paralelo ao Arraiá da Saúde, aconteceu o Dia D de Vacinação contra a Poliomielite. Crianças menores de 5 anos, acompanhadas pelos responsáveis, tomaram a vacina.

As vacinações foram realizadas das 8h às 17h nas unidades de Alagoano, Jardim Camburi, Ilha do Príncipe, República, Conquista, Maruípe, Do Quadro, Centro de Vitória, Santo Antônio, Grande Vitória, Ilha de Santa Maria, Consolação, Ilha das Caieiras, Jardim da Penha e na Clínica Médica da US Jardim Camburi – Unique Mall.

Ao todo, 17.685 crianças foram imunizadas em todo o Espírito Santo.