Dados alarmantes! Veja como foi o feriado nas estradas do ES

Polícia Rodoviária Federal do Espirito Santo (PRF) encerrou às 23h59 de domingo (2), a Operação Corpus Christi.

Ao longo de cinco dias, os policiais intensificaram a fiscalização de condutas irregulares nas rodovias federais, as atividades preventivas de trânsito e o combate à criminalidade, para que motoristas e passageiros pudessem se deslocar em segurança pelas rodovias federais do estado.

Nos dias de operação, quarta (29) a domingo (2), a PRF registrou 28 sinistros de trânsito, 2 mortes e 29 feridos.

Comparando com a Operação Corpus Christi de 2023, houve um leve aumento no número de sinistros de trânsito de 25 para 28, e uma pequena redução no número de feridos de 31 para 29, enquanto o número de mortes permaneceu constante em 2.

Durante a Operação Corpus Christi deste ano, o foco da PRF foi a fiscalização de condutas irregulares que podem representar riscos para os usuários das rodovias, especialmente ultrapassagens indevidas. Ao todo, a PRF registrou 126 infrações por ultrapassagens irregulares nos cinco dias de operação. No mesmo período, foram 7 flagrantes relacionados à alcoolemia – recusa ao teste do bafômetro e constatação de direção sob o efeito de álcool.

Os policiais também fiscalizaram o excesso de velocidade e o uso de cinto de segurança e dispositivos de retenção de crianças. Os radares da PRF capturaram 654 imagens de veículos acima dos limites de velocidade estabelecidos para as rodovias, 43 motoristas sem o cinto de segurança, 19 passageiros sem o item de segurança e 6 autuações por falta dos dispositivos de retenção de crianças.

Vale destacar que a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Espirito Santo teve uma queda significativa no número de mortos. No período de janeiro a abril de 2023, foram registradas 66 fatalidades em acidentes, enquanto que no mesmo período de 2024, esse número diminuiu para 47, sendo uma redução de quase 29%.