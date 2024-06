Prefeito de cidade paulista manda recado para Mimoso do Sul em evento

“Pulso firme, fé e foco”. A mensagem de incentivo é do prefeito de São Sebastião (SP), o capixaba Felipe Augusto, para o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa. Em fevereiro do ano passado, um grande deslizamento de terra provocado por fortes chuvas matou 64 pessoas no município do litoral norte de São Paulo.

A cidade está sendo reconstruída, e as lições deste trabalho foram compartilhadas no Painel “Cidades sustentáveis: riscos e desastres – Política”, nesta quinta-feira (27), no último dia com programação aberta ao público em geral da conferência Sustentabilidade Brasil, no Pavilhão de Carapina.

Além das obras de recuperação, o prefeito de São Sebastião ressalta outro fator para a recuperação da cidade e que pode servir de exemplo para o município capixaba. “Elevar a autoestima de Mimoso do Sul é essencial. Logo que aconteceu o desastre, eu liguei para o prefeito Peter Costa e demonstrei minha solidariedade”, diz o prefeito de São Sebastião, que destaca, ainda, o “espírito resiliente” para enfrentar as adversidades. “Não podemos perder a fé no poder público. O prefeito é o condutor do trabalho e tem de buscar as forças necessárias para olhar para frente”, afirma Felipe Augusto.

Além do prefeito de São Sebastião, compuseram o painel o promotor de Justiça Marcelo Lemos e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira. O mediador foi o secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni.

Felipe Augusto explicou que a cidade paulista esperava por uma chuva de 200 milímetros no acumulado, tinha mobilizado equipes da Defesa Civil e um plano de contingência em mãos. No entanto, em menos de oito horas, choveu 700 mm. Era 19 de fevereiro de 2023, um sábado de carnaval, e a cidade de 90 mil habitantes, explica o prefeito, estava com 500 mil pessoas.

Segundo o prefeito de São Sebastião, foram 80 pontos de deslizamento na cidade, com mais de 2 mil casas destruídas e centros comerciais alagados. O prefeito explica que as ações de resgate na cidade envolveram uma equipe de mais de 5 mil pessoas, sob a coordenação do Exército. Em Mimoso do Sul, as fortes chuvas de março deste ano, destruiu casas e comércios e deixou 20 mortos.

O prefeito Felipe Augusto destaca o trabalho conjunto entre os governos municipal, estadual e federal para a reconstrução de São Sebastião. O presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estiveram juntos na cidade.