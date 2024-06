Mutirão de melhoria técnica acontece na Praia do Canto, em Vitória

A EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, realiza nesta quinta-feira (20), um mutirão de manutenção preventiva na Praia do Canto, em Vitória. O serviço tem o objetivo de eliminar o risco de contato dos galhos de árvores com a rede elétrica e, consequentemente, uma possível falta de energia. A ação será realizada das 9 às 17 horas, em linha viva, ou seja, sem interrupção no fornecimento de energia.

Leia também: Escola de Vila Velha recebe formação do Comitê Olímpico do Brasil

Ao todo, cerca de 25 colaboradores estão envolvidos no planejamento e execução do serviço, que vai beneficiar mais de 13 mil clientes residenciais e comerciais. O mutirão faz parte das atividades de manutenções preventivas, realizadas diariamente, em toda a área de concessão da Distribuidora, para garantir a qualidade e continuidade do abastecimento. O serviço conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

“A vegetação é um dos principais fatores de interferência na qualidade do fornecimento de energia do bairro e os serviços preventivos na rede elétrica são necessários para garantir a qualidade e continuidade do fornecimento, além da segurança”, destaca o gestor da EDP, Filipe Lima.

Ao entrar em contato com a rede elétrica, a vegetação pode ser um fator de interferência na operação no sistema e ocasionar curto-circuito e falhas. Em função disso, é necessária a manutenção preventiva da arborização. Para assegurar a harmonia da vegetação com a rede de energia, os trabalhos de poda de árvores da EDP seguem regras técnicas e de meio ambiente.

Investimento recorde

A EDP fará um investimento recorde de cerca R$ 3 bilhões no Estado entre 2021 e 2025. Trata-se de praticamente o dobro do que foi investido entre 2016 e 2020.

O aporte terá como foco a expansão da rede, preparando o sistema elétrico para o desenvolvimento das 70 cidades da área de atuação, com melhorias operacionais, redução de perdas, combate ao furto de energia, investimento em digitalização e atendimento ao cliente. Para isso, a Companhia investe em uma rede de distribuição cada vez mais segura, confiável, monitorada e flexível.