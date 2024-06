Nestlé muda temporariamente Garoto por ‘Guri’; entenda o motivo

Pela primeira vez em 95 anos, a Nestlé mudará o logotipo ‘Garoto’ na embalagem do clássico chocolate ao leite. Isso para comemorar um dos eventos mais importantes do Rio Grande do Sul: a Semana Farroupilha. Portanto, a edição limitada, chamada de “Guri”. Idealizada no início de 2024, celebra as tradições gaúchas utilizando uma variação linguística regional que reflete a maneira como “Garoto” é chamado na região.

No entanto, a novidade, que será comercializada exclusivamente no estado, terá parte das vendas direcionada para a ONG Habitat para a Humanidade. Sendo assim, o intuito é contribuir neste momento de reconstrução.

A edição especial, criada inicialmente para prestigiar a festividade, foi redesenhada e ganhou um novo propósito. Além de celebrar o Rio Grande do Sul, também vai prestar assistência a quem necessita. Devido à tragédia das enchentes que atingiram o estado, a marca reverterá parte das vendas para a ONG Habitat para a Humanidade. Ela trabalhará na reconstrução de casas que precisam de reparos emergenciais.

“A região Sul é de extrema importância para a categoria de chocolates, especialmente para Garoto. A edição especial ‘Guri’ foi criada para celebrar a cultura e as tradições gaúchas. Sentimos uma grande satisfação em saber que este produto, além de homenagear a cultura local, permitirá que a marca retribua o carinho recebido, ajudando quem mais precisa de apoio nesse momento”, afirma Mariana Marcussi, Diretora de Marketing de Chocolates da Nestlé.

Garoto e Guri

As palavras “garoto” e “guri” são sinônimos que se referem a meninos. No entanto, são usadas em contextos regionais diferentes no Brasil. A palavra ‘garoto’ é utilizada em várias partes do país. Enquanto ‘guri’ é uma expressão típica do Rio Grande do Sul. Com isso, o lançamento busca fortalecer ainda mais a conexão da marca com seus consumidores locais, destacando a identidade cultural e a autenticidade do povo gaúcho.

Por fim, “Guri” estará disponível em edição limitada a partir de julho nos pontos de venda do Rio Grande do Sul até durarem os estoques pelo preço sugerido de R$ 6,00.