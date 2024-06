Nota A+: Ibatiba tem gestão com carimbo de confiança

A Prefeitura de Ibatiba é nota A+ mais uma vez, na análise da Capacidade de Pagamento (CAPAG) do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. A nota máxima do índice, foram levados em conta para a soma três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez.

Os conceitos e variáveis utilizadas e os procedimentos a serem adotados na análise da CAPAG foram definidos na Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024.

Ibatiba tem Transporte Universitário, Merenda de Qualidade, Kit de Uniforme Escolar para todos, Pavimentação Rural e RevSol, valorização dos servidores com Ticket de 500 reais e Piso Nacional para os professores, Hospital e Maternidade Municipal Dr. Ubirajara Faria Lopes, obras e mais obras por todo canto. São diversos trabalhos realizados e ainda, a gestão tem total confiança do governo Federal para buscar novos investimentos.

“Temos, mais uma vez, a credibilidade dos credores para investirmos com total confiança na Capital Capixaba dos Tropeiros. É uma nota A com louvor. Parabéns a cada servidor da Prefeitura pela dedicação ao município por tornarem Ibatiba cada vez melhor”, declarou o Prefeito Luciano Pingo sobre o resultado.

