O tempo vai virar? Veja a previsão para este sábado (29)

Com um inverno bem tímido até o momento, as pessoas estão se perguntando se o frio e a chuva vão chegar ainda neste mês. Os dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostram que a previsão do tempo para este sábado (29) é parecida em todo o Espírito Santo.

Segundo o Incaper, hoje o sol aparece entre algumas nuvens, em todo o estado, devido atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Não há previsão de chuva no Espírito Santo. As temperaturas seguem estáveis em todo o estado.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.