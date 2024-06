Carro roubado há três anos é recuperado em ação da PRF na BR-101

Um carro roubado há três anos foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, em São Mateus. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (28).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Volkswagen/Polo, trafegava na rodovia, quando os agentes deram ordem de parada. O condutor do veículo, que se declarou proprietário, informou aos policiais que o automóvel foi intermediado por seu irmão, residente em Pinheiros, e que desconhecia o nome do vendedor.

Aliás, segundo ele, a compra do veículo foi realizada pelo valor de R$ 60.000,00, sendo que entregou inicialmente R$ 20.000,00 e o restante seria pago após a transferência.

Leia também: Homem é detido após agredir morador em situação de rua em Marataízes

No entanto, após a realização das verificações de praxe, as autoridades constataram que os elementos identificadores do veículo haviam sido adulterados e que o carro em questão era, na verdade, fruto de roubo ocorrido em 24 de junho de 2021, na cidade de Serra.

Tanto o condutor quanto o veículo foram encaminhados à presença da autoridade policial competente para as medidas legais cabíveis.