Obra da nova orla de Ubu começou e terá interdição no trânsito; veja

Para dar seguimento às obras da nova orla de Ubu, a partir da próxima quarta-feira (19) a Prefeitura de Anchieta fará uma interdição no trânsito do trecho entre a Rua Manoel Miranda Garcia, em Parati, até o trevo da primeira pracinha da praia de Ubu.

A Viação Planeta e a Viação Sudeste vão alterar o itinerário dos ônibus. Confira aqui por onde o trânsito vai passar.

A interdição do trânsito é uma orientação técnica da Gerência Estratégica de Transporte. O trecho alternativo passa em paralelo ao trecho utilizado atualmente. A parada dos ônibus será feita nas proximidades da quadra de esportes da comunidade, na ETA de Ubu e na primeira pracinha. Os novos pontos ficam entre 100 metros e 300 metros dos originais e foram calculados para o maior conforto possível para os usuários.

