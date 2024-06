Obras: Amunes, CREA-ES e Mútua-ES capacitam secretários e engenheiros

Secretários municipais e engenheiros tiveram a oportunidade de conhecer boas práticas e cases de sucesso em execuções de obras durante o seminário “Fiscalização e Licitações de Obras Públicas”, promovido pela Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES) e Mútua-ES nesta terça-feira (4), em Cachoeiro.

O seminário “Fiscalização e Licitações de Obras Públicas” é uma parceria para capacitar os secretários e profissionais de engenharia, das equipes de licitações, procuradorias e controladorias das administrações municipais.

“Esse evento faz parte do programa ‘Capacita Amunes’, uma iniciativa da associação que, junto a parceiros, promove eventos e cursos de qualificação para os agentes e gestores publicos”, disse o presidente da Amunes e prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo.

De acordo com a Amunes, o Governo do Espírito Santo investe em infraestrutura nos 78 municípios, que executam as obras.

“Precisamos ter equipes capacitadas e preparadas para executar com eficiência os projetos. Por isso a importância desse evento. Teremos um segundo Seminário no dia 18 de junho para a região Norte, no município de Colatina”, disse Luciano Pingo.