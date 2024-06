Referência em obras públicas, Alegre se destaca em seminário da Amunes

O município do Alegre foi foi destaque em uma das mesas redondas do Seminário “Fiscalização e Licitações de Obras Públicas, promovido, nesta terça-feira (4), pela Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), em Cachoeiro de Itapemirim.

LEIA TAMBÉM: Chuva? Terça-feira (4) com mudança no tempo do ES; confira a previsão

O secretário executivo de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos de Alegre, Rafael Nicácio, apontou as estratégias que colocaram o município como referência no Estado e ressaltou a importância do trabalho dos engenheiros nesse processo.



O seminário faz parte do programa Capacita AMUNES, da Associação dos Municípios do Espirito Santo, e é realizado em parceria com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES), e a Mútua (Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea).