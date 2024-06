Governo do ES anuncia nova sede da Polícia Militar em Anchieta

Durante a solenidade de anúncio de novos investimentos em Anchieta, na sexta-feira (7), o governador Renato Casagrande aproveitou a companhia do prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, para autorizar a construção da 10º Companhia Independente da Polícia Militar, em Anchieta. O investimento será de R$ 3,7 milhões.

Leia também: Festa Nacional de São José de Anchieta é marcada por fé e devoção

O governador autorizou a contratação de empresa especializada na elaboração do projeto básico e executivo de engenharia e execução das obras da 10º Companhia Independente da Polícia Militar. O imóvel deverá ser erguido às margens da Rodovia do Sol (ES-060) e vai abrigar setores administrativos e operacionais, numa área total construída de aproximadamente 350 metros quadrados.

O prefeito de Anchieta destacou a parceria entre as instituições públicas como um fator para garantir a segurança no município. “Anchieta tem baixos índices de violência devido ao trabalho constante da nossa Guarda Municipal em conjunto com a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público e a Justiça”, listou.

As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento de R$ 3,7 milhões e previsão de conclusão em até 900 dias. Segundo o Governo do Estado, a ação faz parte do processo contínuo de melhoria das edificações das unidades da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). (Com informações do Governo do Estado)