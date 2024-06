Operação Estado Presente realiza abordagens e apreensões no ES

A Operação Integrada Estado Presente foi realizada na noite dessa quarta-feira (5), no município de Linhares, região Norte do Espírito Santo. A ação, coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) contou com participação de efetivo das polícias Militar e Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e sobrevoos da aeronave do Núcleos de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Secretaria da Casa Militar.

O objetivo era aumentar a ostensividade e prevenção de crimes em via pública no município de Linhares, que sedia, na manhã desta quinta-feira (6), a reunião da Região Integrada de Segurança Pública Norte, com a presença do secretário da Segurança Pública, Eugênio Ricas.

Ao todo foram mais de 100 agentes que realizaram pontos de bloqueio, abordagens a pessoas, cumprimento de mandados de busca e apreensão, ações de fiscalização, entre outros.

“O intuito é sempre aumentar a presença das forças de segurança nas ruas, assim, impedindo a ostensividade do crime, fazendo com eles se inibam de cometer qualquer ato infracional. Com certeza a gente queria ter a capacidade de fazer essas ações de forma frequente, mas sabemos que não é possível. Porém, o trabalho pontual e qualificado que nossos policiais vêm realizando em toda a região norte tem feito muita diferença. Atualmente é a área com maior redução de homicídios no Espírito Santo, em números absolutos. Só temos que parabenizar a todos pela dedicação em proteger a nossa população”, afirmou o secretário Ricas.

Ao todo, a ação resultou em três mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Civil, com coleta de informações para auxílio em investigações, além de apreensão de 25 buchas de maconha durante uma incursão da Polícia Militar no bairro Interlagos. Segundo a SESP, policiais avistaram indivíduos em atitude suspeita e quando se aproximaram, eles fugiram correndo para uma área de vegetação. No local, a droga foi achada dentro de uma sacola e encaminhada à Delegacia Regional. Os criminosos conseguiram fugir.

A operação ainda teve 98 veículos abordados, com quatro autos de infração por embriaguez ao volante confeccionados pela PMES, e mais de 100 pessoas abordadas. Os tripulantes da aeronave do Notaer também contribuíram com apoio aéreo noturno, buscando dar mais segurança aos policiais que cumpriam a missão em terra.