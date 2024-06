“Operação Pareto”: cinco pessoas são detidas pela PC e PM em Iconha

Cinco pessoas foram detidas durante uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar no município de Iconha, no Sul do Espírito Santo, na última sexta-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, a ação resultou em cumprimentos de mandados de busca e apreensão. Aliás, foram empregados os cães farejadores Meg da equipe K9 da 10ª Cia Ind e Messi, da equipe K9 do 9º Batalhão da Polícia Militar, que foram fundamentais para o trabalho de buscas.

Além dos cinco detidos, foram apreendidos 59 pinos de cocaína, 29 papelotes de cocaína, uma bucha de maconha, seis caixas de cigarros eletrônicos, dinheiro e 12 aparelhos celulares.

Todo material apreendido e pessoas detidas, foram apresentados na delegacia de plantão para as providências legais.

Operação Pareto

A denominada “Operação Pareto”, foi deflagrada após investigações realizadas pela Delegacia de Polícia de Iconha e contou com apoio de policiais da 10ª Cia Ind, além das equipes de Força Tática e K9 do 9º BPM e 9º Cia Ind.