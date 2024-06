Operações da Patrulha K-9 resulta em apreensões no ES

Em uma ação coordenada pela Patrulha K-9 da 13ª Companhia Independente nesta segunda-feira (17), foram realizadas importantes apreensões de drogas nos bairros João Goulart e Barramares, em Vila Velha.

Segundo a Polícia Militar, em uma ação, a equipe a bordo da viatura observou um indivíduo em atitude suspeita, que ao perceber a presença policial, empreendeu fuga abandonando uma sacola próxima a um poste na Rua Tiradentes. Devido à suspeita de tráfico de drogas na região, foi solicitado o apoio do cão policial Uber.

Com habilidade e treinamento, o cão policial identificou múltiplos pontos ao longo da rua e nas proximidades onde estavam escondidos entorpecentes. Ao todo, foram encontradas e apreendidas 71 buchas de maconha e 42 pedras de crack.

Em outra ocorrência, a equipe observou um indivíduo arremessando várias buchas de maconha ao chão próximo à Creche Sarah Victalino Gueiros e adentrando um estabelecimento. O suspeito, identificado como um homem de 25 anos, foi abordado e encontrado com R$ 439,00 em notas trocadas. Com o auxílio do cão policial Uber, a equipe descobriu mais drogas escondidas em uma caixa.

O Comandante da 13ª Companhia Independente destacou a eficiência da equipe e do cão policial nas operações. O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para procedimentos legais.