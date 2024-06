Oportunidade: Promotoria de Justiça de Dores abre vaga de estágio

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) publicou o Edital SPGA Nº 55, de 6 de junho de 2024, para seleção de estagiário(a) de pós-graduação em Direito para a Promotoria de Justiça de Dores do Rio Preto. As inscrições deverão ser realizadas no período de 13 a 17 de junho de 2024.

Para concorrer à vaga é necessário ser bacharel em Direito e estar cursando especialização nessa área. A carga horária do estágio é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, e o valor da bolsa de complementação educacional é de R$ 1.800,00, além de R$ 250,00 para auxílio-transporte.

O processo seletivo será por meio de uma etapa eliminatória e classificatória composta de avaliação objetiva, a ser realizada de forma presencial no dia 25 de junho de 2024, em horário e local a serem divulgados no site do MPES e/ou por e-mail.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas pelo formulário eletrônico: https://forms.gle/WaUeSv7d24vS2zpV6

Fonte: MPES