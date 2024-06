Organização criminosa: suspeito é preso em Muniz Freire

Um homem, de 32 anos, foi preso suspeito de integrar uma organização criminosa. A prisão aconteceu no distrito de Piaçu, em Muniz Freire, no dia 29 de maio.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão preventiva ocorreu como desdobramento da “Operação Armageddon”. “O suspeito foi localizado e preso no interior da residência dele. De acordo com as investigações, o investigado era membro de uma organização criminosa e cumpria funções como o executor imediato de transporte e a entrega de entorpecentes para traficantes varejistas, além do recolhimento de lucros, auxílio na ocultação de drogas e armas, e na manutenção do território, por meio de violência e grave ameaça”, disse o delegado Hélio Flávio, titular da Delegacia de Muniz Freire.

O delegado informou ainda que o suspeito também era encarregado pelo recebimento de porções brutas de droga, preparo, fracionamento e comércio de entorpecentes aos usuários finais, e pelo recebimento e prestação de contas de lucros, além da defesa dos pontos de venda de drogas.

Leia também: Operação Pomar: Polícia Federal investiga caso de estelionato no ES

Portanto, ao final das buscas, os policiais conduziram o suspeito à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. De acordo com o relatório da investigação final, o detido foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.