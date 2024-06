Ossada humana é encontrada por trabalhador em Cachoeiro

Uma ossada humana foi encontrada no momento em queum homem capinava um lote na localidade de Safra, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da quarta-feira (5).

Segundo a Polícia Militar (PM), o trabalhador contou que estava fazendo o corte de capim e encontrou a ossada humana próxima de uma árvore. Além disso, o crânio estava com restos de cabelo, porém, não havia mau cheiro. A suspeita é que o material está abandonado no local à bastante tempo.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e a ossada encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser identificado e feito o exame cadavérico. O prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Leia também: Suspeito de ameaçar moradora é preso em Muniz Freire

Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, como este, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.