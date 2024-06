Pai é preso embriagado após agredir filho de 12 anos no ES

Um homem de 38 anos, foi preso suspeito de agredir o próprio filho de 12 anos, no bairro Soteco, em Vila Velha. As agressões aconteceram na noite da última segunda-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar, policiais militares foram ao local e ouviram uma criança chorando no interior de um apartamento. Os militares também viram no imóvel um homem, aparentemente com sintomas de embriaguez.

Aos militares, o homem informou que trabalha ao dia e que deixa o filho sozinho na residência. Porém, segundo ele, ao chegar em casa, teve conhecimento que o filho andou “aprontando”, e que se fez necessário corrigi-lo.

Criança disse que já foi ameaçada de morte

Já o menino, que chorava e reclamava de dores no braço, informou para os policiais que vem sendo agredido constantemente, e que muitas vezes sem motivos. Aliás, a criança contou que é ameaçado de morte e que gostaria de morar com a mãe, no município de Montanha. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o menino de 12 anos.

Em nota, a Polícia Civil informou que na delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante por maus-tratos graves cometidos repetidamente (pelo menos 5 vezes) e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).