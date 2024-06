Polícia deflagra operação contra venda de pneus clandestinos no ES

Nesta terça-feira (25), a Polícia Civil apreendeu mais de 300 pneus durante uma operação realizada no município da Serra.

De acordo com a Polícia Civil, a ação contou com a particpação de policiais civis, por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e em conjunto com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES).

Segundo a PC, o alvo da operação foi uma grande revenda de pneus. O local estava com pneus reformados sem autorização, onde foram apreendidos mais de 300 pneus prontos para venda, materiais para reforma de pneus e máquinas usadas no procedimento.

Mais detalhes sobre a operação serão repassados em entrevista coletiva, durante a tarde desta terça-feira (25).