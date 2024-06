Parque da Fonte Grande será local de estudos para alunos de engenharia

O Parque da Fonte Grande, localizado no Maciço Central da Cidade, será local de estudo para alunos dos cursos de Engenharia Civil, Mecânica, Sanitária e Ambiental do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo (Ifes), Campus Vitória, na manhã deste sábado (22). O momento será de vivência na Mata Atlântica de Encosta.

Na oportunidade, os estudantes farão as trilhas da Pedra da Batata e do Caracol onde será possível observar a fauna e a flora locais e os serviços ambientais que a mata oferece, destacando a proteção das encostas do Maciço Central de Vitória e das nascentes; a regulação do microclima; a fertilidade e proteção dos solos; a produção de alimentos; e as plantas medicinais.

Os alunos também poderão contemplar as belas paisagens que o ambiente oferece nos Mirantes do Sumaré e da Cidade, observando a foz dos rios Santa Maria da Vitória, Fradinhos, Aribiri, Marinho, Jucu, Itanguá e Bubu e as comunidades abaixo da Floresta.

De acordo com o educador ambiental e geógrafo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), Wilson de Souza, “através das trilhas educativas do projeto Mata Atlântica Floresta que Ensina o grupo poderá refletir sobre este patrimônio, que é uma reserva da biosfera, tendo contato com a fauna e flora do lugar, conhecendo sua importância para este ambiente e para a cidade”.

“Serão momentos de conhecimento, interação e reflexão. Esperamos que esses estudantes levem em consideração a conservação deste bioma em suas tomadas de decisão enquanto futuros profissionais”, ressaltou o secretário Municipal de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Föeger.

Para mais informações sobre o projeto Mata Atlântica Floresta que Ensina, as parcerias e os projetos desenvolvidos pela Gerência de Educação Ambiental (GEA) da Semmam, basta entrar em contato pelo telefone (27) 98154-0185 ou buscar informações no Portal Interativo de Educação Ambiental, o IntErAgeVix