Aulas gratuitas! Jiu-jítsu chega às escolas municipais de Castelo

A Prefeitura de Castelo, através da Secretaria Municipal de Lazer, Esportes e Juventude (SEMLEJ), está levando o Projeto “Jiu-jítsu” para as escolas da Rede Municipal de Ensino. Nas próximas semanas, as aulas gratuitas serão oferecidas aos alunos com idade acima de 10 anos das Escolas “Nestor Gomes” e Centro Unificado “Constantino José Vieira”.

As aulas de Jiu-Jitsu serão ministradas pelo treinador Felipe Salgado nas seguintes escolas e horários: Escola Centro Unificado “Constantino José Vieira” nas segundas e quartas-feiras, às 17h30min, e na Escola “Nestor Gomes” nas terças e quintas-feiras, às 17h30min. Os alunos participantes receberão quimonos durante os treinos.

“Esse nosso projeto visa promover a inclusão social, o desenvolvimento integral dos alunos e a formação de cidadãos conscientes e disciplinados, pois acreditamos que o esporte é uma ferramenta poderosa para transformar a vida das pessoas e construir um futuro melhor para a cidade. Em breve, outras unidades escolares serão contempladas com o projeto”, explicou o Prefeito de Castelo, João Paulo Nali.