Passeio ciclístico para celebrar o Meio Ambiente em Ibatiba

Na quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, um passeio ciclístico educativo reuniu estudantes de Ibatiba para chamar a atenção dos moradores em prol da consciência ambiental. Mais de 100 pessoas participaram do evento pelas ruas de Ibatiba, saindo da Escola Municipal David Gomes até a Praça do bairro Ipê.

Em seguida, na Praça, onde terá o Maior Bosque Urbano do Caparaó, os alunos fizeram plantio de árvores e assistiram à apresentação teatral de conscientização.

Além disso, o evento abriu oficialmente a programação da semana em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Nesta quinta-feira (9), acontece ainda a Feira Verde, que chega a sua 10ª edição e será realizada em frente à Prefeitura.

“O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma oportunidade para refletirmos sobre nosso papel na preservação e valorização do ambiente, buscando soluções para os desafios ambientais que enfrentamos. Com esse passeio, criamos um compromisso coletivo com a Terra, destacando que cada pedalada é um passo em direção a um futuro mais verde e sustentável”, explicou a diretora de Meio Ambiente de Ibatiba, Jaína Machado.

Assim, participaram do passeio ciclístico o Prefeito Luciano Pingo, a vice-prefeita Dra. Criziane Moreno, a diretora da Escola Municipal David Gomes, Sarah Lima, e o vereador João Pedro Carvalho Rocha.

Foto: Divulgação | PMI

Fonte: Prefeitura de Ibatiba.