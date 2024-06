PC apreende quase uma tonelada de fios de cobre em ferro-velho no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 10° e 13° Distritos Policiais da Serra e com apoio da Delegacia Regional da Serra, desencadeou, nesta quinta-feira (27), a 9ª fase da Operação Tarega. A ação ocorreu no bairro Serra Dourada III, no município da Serra.

Denúncias anônimas indicaram que havia um ferro-velho clandestino funcionando no bairro. O estabelecimento estaria receptando grande quantidade de cabos e fios de cobre para fazer a queima da cobertura de plástico e depois revender o cobre para empresas maiores de reciclagem e até mesmo para indústrias.

Durante a busca, as equipes policiais se deslocaram até o ferro-velho denunciado. No local, encontraram farto material de cabos e fios de cobre com capa plástica e sem capa plástica, prontos para o transporte.

Segundo a PCES, ao todo, foram apreendidos 613 quilos de cobre pertencentes a operadoras de telefonia, cuja comercialização é proibida. Também foram apreendidos 283 quilos de fios cobre da rede elétrica, ainda encapados, que podem ter diversas procedências.

Por meio de investigações, um segundo ferro-velho no mesmo bairro, também de propriedade do investigado, foi localizado. No local foram apreendidos cerca de 50 metros de cabo de fibra óptica com o logotipo de operadoras de telefonia e internet.

De acordo com a Polícia Civil, o ferro-velho clandestino onde foi apreendido a maior parte do material fica ao lado da residência do suspeito. O segundo estabelecimento fica a cerca de 300 metros de distância do primeiro.

“Em depoimento, ele negou que seria o proprietário do ferro-velho e do material apreendido. No entanto, não entendemos dessa forma e autuamos em flagrante por receptação qualificada”, afirmou o titular do 10º e 13º Distritos Policiais da Serra, delegado Josafá Silva.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).