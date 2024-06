PC e PM prendem suspeito com arma de fogo e drogas em Itapemirim

A Polícia Civil (PC), em ação conjunta com a Polícia Militar (PM), efetuou a prisão de um homem de 32 anos, em cumprimento a mandado de prisão e de busca e apreensão, no bairro Graúna, em Itapemirim, na noite de terça-feira (28).

Segundo a Polícia Civil, as equipes realizaram buscas e localizaram o alvo dentro de casa. No interior da residência, os policiais encontraram dentro de uma meia, escondida no teto da sala, um revólver calibre 38, com seis munições, além de nove munições intactas do mesmo calibre. Também foi localizado vasto material para embalo de drogas, uma balança de precisão e uma porção de haxixe.

E não parou por aí! Além do mandado de prisão, o preso foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo e posse de drogas. Ele foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos de praxe e, em seguida, ao sistema prisional.