PC e PM realizam operação contra tráfico de drogas em condomínio no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 5º Distrito Policial de Vitória, em conjunto com a 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (PMES), deflagrou na madrugada desta sexta-feira (21), uma operação para cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão referentes a uma investigação de combate ao tráfico de drogas, no Condomínio Atlântica Ville, localizado no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

Leia também: Operação apreende mais de uma tonelada de alimentos impróprios no ES

Foram cerca de 50 policiais civis e militares para a ação. A operação contou com o apoio de policiais civis da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) e do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), e de policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Além do harpia do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para auxiliar nas buscas.