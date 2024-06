PC e PRF apreendem 100 kg de maconha na BR-101 em Mimoso

Na madrugada desta sexta-feira (14), a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam 100 kg de maconha na BR-101, em Mimoso do Sul.

De acordo com a PRF, os agentes realizavam uma fiscalização de rotina no km 452 da rodovia, quando abordaram um veículo Volkswagen/Voyage, de cor preta. No entanto, os policiais verificaram o porta-malas e encontraram sacolas pretas, que, segundo o condutor, continham objetos desconhecidos. O nervosismo do motorista, no entanto, despertou a atenção dos agentes.

A inspeção das sacolas revelou 128 tabletes de substância análoga à maconha. O condutor disse que pegou o veículo no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, e que seria entregue a um desconhecido em um posto de combustível na BR-101, em Presidente Kennedy. Ele afirmou que não sabia o valor que iria receber pelo transporte, e não forneceu mais detalhes sobre aa drogas.

Leia também: PC interdita empresa por suspeita de aplicar golpe em idosos no ES

O homem foi conduzido, juntamente com o veículo e a droga, para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.