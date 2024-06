Pensando em curtir uma praia? Confira a previsão do tempo em Marataízes

A previsão do tempo em Marataízes, neste sábado (29), é de sol com algumas nuvens. Segundo o Clima Tempo, não chove. A temperatura varia entre mínima de 21º e máxima de 32º.

Já no domingo (30), a previsão do tempo em Marataízes é de chuva durante o dia e à noite, com temperaturas mínima de 22º e máxima de 25º.

LEIA TAMBÉM: Ele vem aí! Primeira onda de frio do inverno chega nesse fim de semana

A primeira onda de frio do inverno se aproxima. A chegada de uma forte frente fria neste último fim de semana de junho promete provocar uma queda brusca da temperatura em várias regiões do Brasil.

No entanto, segundo a Climatempo, esta será a primeira queda acentuada de temperatura do inverno de 2024.