Pesquisa definirá pescadores mais antigos para homenagem em Anchieta

A tradicional Festa de São Pedro, em Anchieta, acontece este ano entre 25 e 30 de junho e, durante a programação serão realizadas homenagens aos pescadores mais antigos do município, aposentados, em atividade e ausentes, por meio das comendas “Pescador Ausente” e “Pescador Mais Antigo”.

Para definir os cinco homenageados, de cada categoria, a Prefeitura vai ouvir a opinião dos moradores, por meio de uma pesquisa, para participar, clique aqui!

Este ano, devido as obras de reconstrução da Praça São Pedro, o evento irá acontecer na Praia Central. Por meio da pesquisa, a Secretaria de Pesca e Aquicultura irá definir os cinco pescadores mais antigos e ausentes, considerando os mais mencionados para serem homenageados. As comendas serão entregues aos homenageados e ou seus familiares (Pescador Ausente) no dia 28 de junho, às 20h, durante a programação da Festa de São Pedro. A pesquisa ficará disponível até às 16h da próxima quarta-feira, 26 de junho.