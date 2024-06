PL e PSDB montam chapa para disputa da Prefeitura de Muqui

A disputa pela Prefeitura de Muqui segue a todo vapor! Após viabilizar uma parceria partidária com o PSDB, o pré-candidato a prefeito da extrema direita Camarão (PL), lançará o mote oficial da sua pré-campanha, nesta quinta-feira (13).

O evento, que também contará com a apresentação dos pré-candidatos a vereadores do grupo, acontecerá, a partir das 19 horas, na casa do Camarão.

Camarão terá como vice-prefeito na disputa pela Prefeitura de Muqui, o líder político local José Marcos (PSDB).

“Amigos e amigas de Muqui, hoje quero falar sobre a união entre o PL (Partido Liberal) e o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) em nossa querida cidade”, escreveu o pré-candidato a prefeito do PL em sua rede social.

Disputa pela Prefeitura de Muqui

Entretanto, o atual prefeito da cidade, o Cacalo (PSB) também já externou que pretende defender a sua permanência no Poder Executivo.

O deputado federal e presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, não esconde a relação de parceria que tem com o governador Renato Casagrande, líder maior do PSB. Dessa forma, reforça o apoio ao prefeito de Muqui.

Porém, nesse contexto de disputa pela Prefeitura de Muqui, até o ex-prefeito Frei Paulão (PSB) é citado. Mesmo sendo do mesmo partido do chefe do Poder Executivo municipal, ele anda se movimentando nos bastidores para se viabilizar.

Por fim, a novidade do processo fica por conta do nome do Dr. Wesley. Ele encabeça o projeto do Republicanos como pré-candidato a prefeito de Muqui.