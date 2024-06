Polícia apreende armas e drogas após abordagem em Marechal Floriano

Nesta quinta-feira (20), policiais civis e militares realizaram uma ação integrada no município de Marechal Floriano.

Segundo a Polícia Civil, as equipes receberam informações que um automóvel Fiat Uno de cor branca estaria transportando drogas na BR-262 em direção ao interior de Marechal Floriano. Os policiais realizaram um cerco na rodovia e, durante a abordagem, um dos ocupantes do veículo jogou uma arma de fogo em direção a uma área alagada e lamacenta.

Durante a revista pessoal, foram encontradas duas unidades de maconha na porta do motorista. O motorista assumiu a posse das drogas. No banco do passageiro da frente, foi encontrado com o suspeito de 30 anos um carregador com 14 munições de calibre .40 intactas. No banco traseiro, o homem de 28 anos estava portando uma substância semelhante a haxixe.

O delegado Luciano Paulino, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, informou que o suspeito que estava na posse da arma já registra sete passagens criminais, incluindo tráfico de drogas.

O suspeito de 30 anos confessou ter descartado a arma de fogo ao avistar o cerco militar em uma área alagada, porém, não soube precisar exatamente onde. Mesmo após várias horas de busca, não foi possível recuperar a arma mencionada. Dentro do veículo, foram encontrados R$ 307 em espécie, além de três aparelhos celulares.