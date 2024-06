PM apreende caminhonete, porém suspeitos conseguem fugir em Alegre

Na noite desta sexta-feira (31), os policiais militares do 3º Batalhão apreenderam uma caminhonete modelo Amarok, durante Operação de Blitz realizada em Alegre.

A ação ocorreu por volta das 18h50min, durante Operação realizada na BR482, na entrada do município. Segundo a PM, o condutor do veículo não obedeceu as ordens dos policiais, transpondo o bloqueio pela contra mão, forçando a ultrapassagem aos demais veículos.

O veículo foi perseguido por diversas ruas do município até o final da Rua Antônio Correa Monteiro, local onde o veículo foi abandonado por dois suspeitos que fugiram ao pular os muros de algumas residências, os policiais não conseguiram alcança-los.

Um Cerco foi montado no local, sendo inclusive utilizado o Drone da PMES para obter imagens de locais com dificuldade de acesso. Porém, os suspeitos não foram localizados. Segundo a PM, imagens de monitoramento indicam que os suspeitos poderiam estar armados.

O veículo foi apreendido e removido para o pátio credenciado do Detran, sendo ainda tomado as medidas administrativas.