Homem é detido pela Polícia Militar com drogas em Alegre

Na madrugada desta sexta-feira (31), por volta das 01h, os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão detiveram um homem de 21 anos e apreenderam cocaína e dinheiro, durante abordagem realizada em Alegre.

Leia também: Suspeito de disparos em Alegre é detido pela Polícia Militar

Os policiais realizavam o patrulhamento próximo ao parque de exposições, devido ao Festival de Alegre, quando avistaram o suspeito tentando se esconder nos fundos de um posto de combustível.

Diante da suspeita, os militares o localizaram. Durante a busca, dentro do bolso de seu casaco, tinham 13 papelotes de cocaína, uma faca e R$24,00.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.