PM apreende drogas e espingarda dentro de quitinete em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu drogas e uma espingarda que estavam escondidas dentro de uma quitinete no bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última terça-feira (25).

De acordo com informações da PM, policiais militares receberam denúncias de que na avenida Aurea Bispo Depes, bairro Campo Leopoldina, havia uma quitinete, onde um suspeito estaria guardando armas e realizando o tráfico de drogas.

Após as denúncias, uma equipe foi ao local e viu um homem moreno, magro, sem camisa e de short preto, manuseando uma espingarda na varanda. Os militares cercaram o local e dentro da residência abordaram um jovem 21 anos.

Na residência, os policiais encontraram seis tiras de maconha, três buchas de maconha, 14 pinos de cocaína, 11 papelotes de cocaína, 11 pedras de crack e uma espingarda caseira de cano longo de calibre 22.

Além disso, na vegetação ao lado da casa, o Cão Messi localizou uma pedra de crack de peso aproximado de 25 gramas, e uma bucha de maconha. No entanto, o jovem de 21 anos, relatou aos policiais que chegou na casa há poucos dias e que não sabia das drogas. Disse ainda que o suspeito havia deixado o local minutos antes.

O jovem foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional do município, juntamente com todo o material apreendido.

