Carro furtado é recuperado pela Guarda Municipal em 20 minutos no ES

Um carro furtado foi recuperado em apenas 20 minutos, pela Guarda Municipal no centro de Vitória, na manhã da última terça-feira (25).

Segundo a GCMV, o veículo foi furtado no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (24). O condutor relatou aos guardas que estacionou o veículo em frente a um restaurante e, ao retornar pela manhã, não o encontrou.

“Imediatamente, a vítima entrou em contato com o Ciodes-190 comunicando o furto do veículo e, em 20 minutos, localizamos o veículo aqui em Vitória. Ao registrar o furto do carro, a identificação foi passada para nossa equipe da Central de Monitoramento, que visualizou o trecho por onde o carro percorreu após o furto”, detalhou o inspetor Picoli.

Contudo, o veículo foi localizado com inúmeros danos provocado pelos criminosos. Aliás, outra coisa que chamou atenção dos agentes é que nada dentro do carro foi retirado. “Havia uma cadeirinha de criança e roupas dentro do carro. Ao ser localizado, ele estava com diversos amassados como se tivesse sido batido e também estava trancado”, detalhou o inspetor.

A equipe realizou uma varredura nos últimos pontos e conseguiu localizar o carro furtado na rua Querubino Costa. O caso foi registrado na Delegacia de Furtos de Veículos para que seja apurada a autoria do crime.