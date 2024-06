Suspeito de furtar objetos de propriedade rural é detido em Atílio Vivácqua

Um jovem de 23 anos, foi conduzido a delegacia suspeito de furtar objetos de uma propriedade rural, em Atílio Vivácqua, na manhã desta terça-feira (25).

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou aos militares que na manhã desta terça-feira, dois irmãos teriam invadidos a propriedade e furtado uma botija de gás, um roteador de internet, um freezer vertical e uma câmera de monitoramento. Disse ainda que os objetos estariam em uma localidade conhecida como “Cachoeirinha”.

Diante das informações, os militares realizaram patrulha a pé até chegar na casa dos suspeitos. Ao chegar no local, o jovem estava na parte de fora cortando lenha, onde foi abordado e identificado. No momento que o suspeito estava sendo abordado, o outro fugiu pelo mato nos fundos da casa.

Indagado sobre o fato, o suspeito de 23 anos, relatou que eles entraram na propriedade, arrombaram as portas e realizaram os furtos. Além disso, confessou que foi até uma outra propriedade, lançaram um garrote no curral e mataram um gado no meio do pasto, jogando toda a carcaça na lagoa da fazenda.

Leia também: Polícia deflagra operação contra venda de pneus clandestinos no ES

No entanto, após buscas na residências, os policiais encontraram os objetos furtados e carnes no freezer. Sendo assim, o suspeito de 23 anos foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 23 anos, levado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.