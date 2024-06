PM recupera veículo com restrição e apreende armas e munições no ES

A Polícia Militar recuperou um veículo com restrição e apreendeu armas e munições no bairro Glória, em Vila Velha, na madrugada deste domingo (16). Na ação, três pessoas foram detidas.

A PM informou que militares receberam informações que suspeitos teriam embarcado em um veículo Fiat Palio, e que o mesmo teria sido utilizado para vários crimes contra a vida nos municípios de Vila Velha e Cariacica.

Contudo, após abordagem, os policiais apreenderam o veículo que estava com restrição de furto e roubo, uma pistola calibre .45 com um carregador, uma pistola 9mm com dois carregadores, 36 munições calibre 9mm e 17 munições calibre .45.

Todo o material e os detidos foram encaminhados à 2° Regional de Vila Velha.