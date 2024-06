Podemos oficializará pré-candidato a prefeito em Itapemirim

O Podemos oficializará o gestor público Alex Wingler, mais conhecido como Alex da Saúde, como o pré-candidato a prefeito do partido no município de Itapemirim.

O evento será realizado no próximo dia 29 de junho , a partir das 16 horas, no Cerimonial Vila Encantada, no Jardim Paulista.

O pré-candidato, que atua como secretário de Saúde em Cachoeiro, classifica o ato como um momento “decisivo” para o futuro da cidade. O gestor público está de férias e se afastará da pasta no início de julho.

Ainda não uma definição quanto a um nome que possa compor a chapa como vice. Porém, o médico afirma que está conversando com todos os partidos e pré-candidatos.

Além da oficialização do nome de Alex da Saúde para a disputa do Poder Executivo municipal, o partido também apresentará os pré-candidatos a vereadores do grupo.

Outros nomes como o do vereador e presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Paulinho da Graúna, Geninho Bechara, Zé Natal e Thiago Peçanha também estão postos como pré-candidatos a prefeito da cidade.

Quem é Alex da Saúde

Alex Wingler Lucas se filou ao Podemos no mês de maio deste ano, em um evento realizado pela sigla na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Formado em Odontologia, ele já atuou como secretário de Saúde dos municípios de Piúma (2011-2012) e de Itapemirim (2013-2016).

Além disso, também foi auditor de saúde da cidade de Iconha (2020). Atualmente, encontra-se como secretário de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, desde janeiro de 2021.