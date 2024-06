Polícia apreende 4,5 kg de maconha em marmoraria no ES

A Polícia Civil prendeu 4,5 kg de maconha que estavam em uma marmoraria no bairro Novo Horizonte, no município da Serra. A ação ocorreu na última quinta-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil, a inteligência do Departamento Especializado em Narcóticos mapeou a ocorrência de intenso tráfico de drogas em uma marmoraria do bairro, que operava suas atividades para encobrir o tráfico de drogas.

De posse das informações, a equipe de campo realizou diversas vigilâncias e campanas, sendo possível apreender, no interior da marmoraria, em posse dos quatro homens, de 33, 22, 24 e 18 anos, e apreendidos 4,5 quilos de maconha, R$ 3.100,00 em espécie, três balanças de precisão e quatro veículos.

Todos foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhados ao presídio, onde permanecem à disposição da Justiça.