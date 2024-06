PC investiga transporte ilegal de veículos e apreende arma no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), deflagrou nessa terça-feira (18), uma operação com o objetivo de desarticular um esquema criminoso envolvendo furto mediante fraude, transporte ilegal de veículos para países vizinhos da América do Sul e, falsa comunicação de crime, direcionado principalmente a locadoras de veículos automotores.

As buscas ocorreram em residências nos bairros Muquiçaba e Santa Mônica, em Guarapari.

Durante a ação, foram apreendidos diversos itens, incluindo aparelhos celulares, notebooks, cartões de crédito, cheques, máquinas de cartão de crédito, uma arma de fogo calibre 380, munições e outros documentos relevantes para a investigação.